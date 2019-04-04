البنتاغون يعلن تسليم مقاتلتين جديدتين من طراز "إف-35" لتركيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، إرسال إحدى مقاتلتي "إف-35" المملوكتين لتركيا، إلى قاعدة "لوكا" الجوية بولاية أريزونا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" إريك باهون، في تصريح للأناضول، إن المقاتلة الثانية سيتم إرسالها إلى القاعدة المذكورة الجمعة.

وجدد "باهون" قلق بلاده حيال شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400"، مشيرا أنه لم يطرأ أي تغيير على قرار تعليق إرسال معدات لطائرات "أف 35" إلى تركيا على خلفية الصفقة التركية الروسية.

وفيما يخص تدريب الطيارين الأتراك في قاعدة "لوكا"، أكد باهون أن التدريبات تستمر دون أي تغيير.

يجدر بالذكر أن تركيا سبق لها أن استلمت مقاتلتين من طراز "إف 35" في يونيو 2018، ومع الدفعة الجديدة، تكون بذلك قد امتلكت 4 مقاتلات من الطراز المذكور.

وتتواصل عمليات التدريب على قيادة المقاتلات المذكورة في قاعدة "لوكا"، حيث من المقرر أن تستغرق مدة تراوح بين عام وعامين.

وتخطط أنقرة أيضًا لشراء 100 مقاتلة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليًا تدريبات على استخدامها، في قاعدة "لوكا".