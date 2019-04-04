قوات مكافحة المخدرات التركية تضبط 131 كيلوغراما من القنب في طريقها للدخول للبلاد

ضبطت قوات مكافحة المخدرات التركية 131 كيلوغرامًا من "قنب الظربان" خلال عملية في ولاية "تكيرداغ" (شمال غرب).

وقالت مصادر أمنية، إن قوات مكافحة المخدرات بمديرية أمن تكيرداغ، أطلقت عملية بعد تلقيها بلاغًا حول استعداد شاحنة تنقل مخدرات لدخول الأراضي التركية.

وأوضحت المصادر أن القوات تابعت الشاحنة المذكورة فور دخولها الأراضي التركية من معبر "كابي كوله" الجمركي الذي يقع في ولاية "أدرنة" ويربط بين تركيا وبلغاريا.

وبيّنت أن القوات أوقفت الشاحنة عند مدخل تكيرداغ، وضبطت على متنها 131 كيلوغرامًا من "قنب الظربان" في 4 حقائب.

وأوقفت قوات مكافحة المخدرات التركية 3 أشخاص في إطار العملية.