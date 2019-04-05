أقار: تركيا استلمت ٣ مقاتلات "F-35"

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار إن الولايات المتحدة سلمت بلاده حتى الآن ثلاث مقاتلات في إطار مشروع طائرات F-35، وأنه من المقرر أن يتم تسليم مقاتلة رابعة اليوم.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الجمعة في كوسوفا التي يجري إليها زيارة رسمية، حيث زار القوات التركية في كوسوفا.

وأضاف وزير الدفاع التركي حول عملية تسلّم بلاده مقاتلات الـ"F-35": المباحثات متواصلة والوضع سيتضح خلال الأيام المقبلة.

وبيّن أن تركيا تعتبر واحدة من ثمانية شركاء في مشروع صناعة مقاتلات F-35، وأن بلاده قدمت مبالغ كبيرة للمشروع لغاية اليوم وأوفت بكافة مسؤولياتها حياله.

وتابع "في إطار الاتفاق الذي توصلوا إليه في مشروع المقاتلات، تم تسليم ٣ من مقاتلات F-35 وسيتم تسليم الرابعة اليوم".

وأشار إلى أن أربعة طيارين أتراك يتلقون تدريبات في الولايات المتحدة بخصوص قيادة مقاتلات F-35، وأن هناك موظفين أتراكا في مجال الصيانة، يتلقون التدريبات أيضاً.

وتخطط أنقرة أيضًا لشراء 100 مقاتلة من طراز "F35" من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليًا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

وكانت تركيا قد تسلمت مقاتلتين من طراز "F35"، في حزيران/يونيو الماضي، ولكنها لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتعد "F35"، مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.

وحول المحادثات بين تركيا والولايات المحتدة لشراء منظمومة صواريخ "باتريوت"، قال أقر: "أظهرنا رغبتنا بكل وضوح لشراء منظومة صواريخ "باتريوت (من الولايات المتحدة).

يشار أن تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية (باتريوت) من الولايات المتحدة.