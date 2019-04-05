الثقافة التركية تجول أنحاء العالم ابتداء من بوخارست

يدير "معهد يونس إمرة" أعماله بسرعة ومهارة منذ عام 2009، من خلال تنظيم فعاليات ومشاريع في جميع أنحاء العالم، لتعزيز علاقات الصداقة والعلاقات الثقافية بين تركيا وبقية دول العالم، ويعمل كذلك على تقديم معلومات شاملة عن تركيا في الخارج. في هذا السياق، أطلق المعهد نشاطاً بعنوان "أسابيع تركيا"، وهذا الحدث ينطلق بدايةً في العاصمة الرومانية بوخارست بين 3 و 7 أبريل. وتهدف "أسابيع تركيا" لتقديم ملامح مختلفة من تركيا، وتعزيز الثقافة التركية في جميع أنحاء العالم من خلال المساحات المختلفة، والأصوات والألوان.

"غوبيكلي تيبه" الإنسانية والحياة

في سياق فعاليات "غوبيكلي تيبه" 2019، سيتم تنظيم نشاطات تحت شعار"غوبيكلي تيبه: الإنسانية والحياة". في إطار هذه المشاريع، ستقام أحداث متنوعة في مواقع مرموقة.

ويبدأ افتتاح سلسلة هذه الأنشطة، التي تنطلق بدعم من مؤسسات ومنظمات مثل السفارة التركية في بوخارست، ومؤسسة رجال الأعمال الأتراك، ووزارة الثقافة الرومانية، وإدارة التطوير الإقليمي لمشروع جنوب الأناضول، بحفل استقبال تركي يوم 3 أبريل.

"غوبيكلي تيبه" هي أقدم مستوطنة بشرية معروفة، وتشكل نقطة الصفر لتاريخ تطور الحضارة. إنها تومض لحضارة اليوم منذ آلاف السنين، من خلال تصميماتها المبتكرة، والأدلة الملموسة على أنشطة الزراعة الأولى التي قام بها الإنسان.

تقع "غوبيكلي تيبه" في الهلال الخصيب، ويعتقد أنها أصل البيروقراطية والكتابة وبنية الدولة بالمفهوم الحديث. بوحيٍ من الرحلة التاريخية لهذا الموقع، تتم مشاركة المغامرة الإنسانية لجغرافيا الأناضول، مع العالم بأسره عبر نشاط "أسابيع تركيا".

وينظم معهد "يونس إمرة"، الذي يعمل في العديد من دول العالم "أسابيع تركيا"، في كلٍ من بوخارست، وزغرب، ومدريد، وتيرانا، وبيروت، وبلغراد، وكييف، وسانت بطرسبرغ، وتونس، طوال عام 2019، تحت شعار"غوبيكلي تيبه: الإنسانية والحياة".