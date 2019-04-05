القبض على مئات المهاجرين غير النظاميين في ولاية أدرنة

أعلن الأمن التركي، الجمعة، القبض على 496 مهاجرا غير نظامي، خلال محاولتهم التسلل إلى أوروبا عبر ولاية أدرنة شمال غربي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط المهاجرين وغالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية، في مركز مدينة أدرنة وفي مدخلها، ومحطات الحافلات.

وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين جاؤوا إلى أدرنة ضمن حملة سمّوها "رحلة نحو الأمل/ قافلة الأمل"، وهي حملة تهدف لعبور الحدود التركية إلى اليونان بشكل جماعي، أطلقها المهاجرون على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن بالتعاون مع إدارة الهجرة في أدرنة، تواصل منذ فجر الخميس، ملاحقة المهاجرين غير النظاميين، في مختلف أرجاء المدينة.

وأشارت إلى أن قوات الأمن قامت بتسليم المهاجرين إلى إدارة الهجرة.

جدير بالذكر أن أدرنة شهدت موجة مهاجرين مماثلة قبل 4 أعوام، حيث وضع آلاف المهاجرين رحالهم في المدينة على أمل عبور الحدود التركية إلى اليونان، ومنها إلى ألمانيا، بعد انتشار شائعات عن فتح برلين أبوابها أمام اللاجئين.

وبعد جهود كبيرة بذلتها السلطات التركية آنذاك، تم إقناع المهاجرين بالعودة إلى المدن التركية التي يرغبون بالعيش فيها.