تركيا تطالب "البرلماني العالمي" بمناقشة العنصرية والإسلاموفوبيا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه راسل الاتحاد البرلماني العالمي، من أجل إضافة مواضيع العنصرية والتعصب والإسلاموفوبيا والعداء للأجانب، إلى جدول الأعمال العاجلة للجمعية العمومية الـ140.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شنطوب، الجمعة، بالعاصمة أنقرة، قبيل توجهه إلى قطر للمشاركة في الجمعية العمومية.

وأفاد شنطوب، أن الاتحاد البرلماني العالمي، يساهم في إيجاد حلول لمشاكل العالم، وفي تطويره.

وأضاف أنه سيلتقي خلال وجوده في قطر، رئيسي البرلمان في كل من جورجيا، وروسيا، ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود.

وأوضح أنه سيتناول خلال لقائه مع آل محمود، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير قنوات التواصل بينهما.

ومن المنتظر أن يلقي شنطوب كلمة خلال أعمال الجمعية العمومية الحالية، والمشاركة في بعض الاجتماعات التي ستعقد على هامشها.

ويعد الاتحاد البرلماني الدولي (المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية) منظمة دولية أنشئت عام 1889، وتضم في عضويتها حوالي 143 برلمانا لدول ذات سيادة.

وتتمثّل مهامّه في الحفاظ على السلام، والدفع بعملية التغيير الديمقراطي الإيجابي من خلال الحوار السياسي.