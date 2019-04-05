شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية في أسواق جنوب شرق آسيا

بعد ما حققته طائرات "العنقاء" من دون طيار من نجاحات باهرة خلال استخدام قوات الأمن التركية لها، باتت محط أنظار العديد من الدول التي تريد سد احتياجاتها الدفاعية في مجال الاستطلاع والمراقبة.

وعُرضت طائرات "العنقاء" التي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مؤخرا في "معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء" (ليما 2019) بماليزيا.

واحتضنت جزيرة لانكاوي الماليزية، النسخة الـ 15 من المعرض الذي فتح أبوابه أمام عشرات الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، في الفترة بين 26 و30 مارس/ آذار الماضي.

وهو معرض يقام مرة كل عامين، وانطلق أول مرة في 1991، ويعد أهم معارض الصناعات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ.

وحظيت طائرة العنقاء في المعرض المذكور باهتمام الزوار، وتوافد ممثلو الشركات من كافة الجنسيات على الجناح التركي حيث تعرض "العنقاء"، وحصلوا على معلومات عن ميزاتها وخصائصها.

وإلى جانب "العنقاء"، ضم جناح شركة "توساش"، نماذج عن مروحيتي "أتاك" الهجومية و"غوك باي" متعددة الاستخدام، وطائرة "حركوش" الهجومية.

وفي حديث للأناضول، أعرب أرول أوغوز، معد برنامج تطوير "العنقاء"، عن سعادته لعرض الطائرة في معرض "ليما 2019"، مشيرا أن هدفهم الرئيسي من المشاركة، إبرام عقود للتصدير.

وذكر أن النموذج الأول للطائرة تم إنجازه عام 2013، ودخلت الخدمة فعليا في 2016، وأن "توساش" أجرت عدة تعديلات عليها لزيادة فعاليتها وقدرتها.

وتابع: "الآن هناك نحو 20 طائرة عنقاء تستخدم في مكافحة الإرهاب بتركيا، وتقوم بجولات استطلاعية فوق البحار".

وأكد أن الطائرة حققت نجاحا باهرا خلال استخدامها في مكافحة التنظيمات الإرهابية بسوريا، وأن "توساش" ما زالت تعمل على تطويرها رغم النجاحات التي تحققها حاليا.

العمل من أجل توفير فرص التصدير:

وأوضح "أوغوز" أن مسؤولي الشركة يعقدون لقاءات مكثفة مع الجهات الخارجية من أجل تصدير الطائرة إلى عدد من البلدان، وأنهم يرون في دول جنوب شرق آسيا، أسواقا إستراتيجية.

وأضاف أن مسؤولي "توساش" يجرون حاليا فعاليات وأنشطة مهمة في ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، مشيرا أن تركيا تنظر إلى هذه الدول على أنها بوابة للتوسع في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن تصدير "العنقاء" سيساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد التركي، مؤكدا أن الشركة لا تنوي تصدير منتجاتها إلى دول جنوب شرق آسيا فقط، بل تعمل على دخول أسواق شمال القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية.

وبيّن أن "توساش" تعمل حاليا على تطوير طائرة جديدة اسمها "العنقاء ـ أكسونغور"، وأن عمليات تحليقها ستبدأ قريبا.

ونوه أن الشركة تسخّر خبراتها المكتسبة خلال تصنيع "العنقاء"، لإنتاج الطائرة الجديدة، خاصة في برمجيتها والتحكم في تحليقها ومدة بقائها في الجو.

وأوضح أن الفرق بين "العنقاء" و"العنقاء ـ أكسونغور"، هو أن الأخيرة أكبر حجما ومزودة بمحركين، ولديها القدرة على التحليق بارتفاع أكبر، ويمكن التحكم بها عبر الأقمار الصناعية.