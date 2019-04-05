ناشط حقوقي: معتقلو الأويغور يتعرضون للتعذيب باستمرار في معسكرات الصين

قال رئيس "رابطة منظمات تركستان الشرقية" هدايت أوغوزهان، إن الصين مستمرة في ممارسة الظلم ضد أتراك الأويغور، ومحاولة "صهرهم" في ثقافتها منذ 70 عاما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوغوزهان، خلال فعالية بمدينة إسطنبول التركية، نظمتها جمعية "معارف تركستان الشرقية"، الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ 29 لـ "مجزرة بارين".

وأوضح أوزغوزهان أن الصين اقتحمت المدينة بـ 30 ألف جندي، ودبابات ومدرعات، واستخدمت طائرات حربية، لترتكب مجزرة فيها.

وأشار إلى وجود 5 ملايين من أتراك الأويغور، محتجزين في ما سماه "معسكرات النازية الصينية".

وأردف: "المعتقلون يتعرضون للتعذيب بشكل مستمر في هذه المعسكرات".

وتستمر الفعالية التي تحمل شعار "أسبوع التعريف بثقافة تركستان الشرقية"، إلى غاية 10 أبريل/ نيسان الحالي.

وفي 5 أبريل 1990، اقتحم الجيش الصيني مدينة "بارين" في "تركستان الشرقية"، وارتكب مجزرة راح ضحيتها مئات من أتراك الأويغور.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أتراك الأويغور، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".