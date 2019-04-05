14 ألف صوت إضافي ليلدريم نتيجة إعادة فرز أصوات بإسطنبول

حصل بن علي يلدريم، مرشح حزب "العدالة والتنمية" التركي في الانتخابات المحلية، على 13 ألف و969 صوت إضافي، نتيجة عملية إعادة فرز لاصوات في إسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحزب، علي إحسان يافوز، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، في مقر الحزب بإسطنبول.

كما يأتي ذلك عقب إعادة فرز كامل الأصوات في 4 أقضية، فيما لا تزال العملية مستمرة في اثنين، كما يجري فرز الأصوات الملغاة فقط في 33 قضاء، من أصل أقضية إسطنبول الـ39.

وقال "يافوز" إن 6 من أقضية إسطنبول الـ 39، يجري فيها فرز جميع الأصوات، وانتهى الفرز في 4 منها بالفعل، في حين تم فرز الأصوات الملغاة فقط في الـ 33 قضاء المتبقية.

وأشار أن عدد الأصوات التي أضيفت لصالح مرشح العدالة والتنمية يلدريم، بلغت حتى الخميس، 11 ألفا و109 أصوات، لترتفع الجمعة، إلى 13 ألفا و969 صوتا، فيما لا تزال عملية إعادة الفرز مستمرة.

وتشير النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية، إلى تقدم مرشح "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو، على منافسه يلدريم، لرئاسة بلدية إسطنبول، في وقت قدم فيه حزب العدالة والتنمية اعتراضات لإعادة فرز الأصوات في عدد من الأقضية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال يلدريم إن عمليات إعادة الفرز التي تمت حتى الآن، قلصت الفارق بينه وبين إمام أوغلو، من 29 ألف صوت إلى حوالي 18 ألفا.