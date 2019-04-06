أمينة أردوغان: نسعى للوصول إلى 60% من إعادة تدوير المخلفات بحلول 2030

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا أطلقت حملة بيئية بعنوان "صفر نفايات" للتقليل من المخلفات وبناء ثقافة معيشية جديدة، لافتة إلى أن الحملة تسعى لتغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة لأمينة أردوغان، السبت، خلال مشاركتها في جلسة خاصة بحثت موضوعات متعلقة بالبيئة والشباب ضمن "المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن.

وأوضحت أن حملة "صفر نفايات"، التي انطلقت تحت رعايتها، تقوم على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع، ومن ثم إعادة تدويرها، مضيفة: "نحاول بناء ثقافة معيشية جديدة".

وقالت إن الحملة، الذي انطلقت قبل 15 شهرا، تهدف إلى الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60% بحلول 2030.