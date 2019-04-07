أقار: الجيش سيرد على أي استفزاز في بحر إيجه ونتمنى حل المشاكل بالحوار

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار، الأحد، أن القوات المسلحة التركية سترد على أي استفزاز تتعرض له في بحر إيجه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير خلال زيارة لقيادة القوات الجوية الثانية، بولاية إزمير، غربي البلاد.

وأعرب أقار عن أمل بلاده في حل المشاكل العالقة مع دول الجوار في بحر إيجه عبر الوسائل السلمية والحوار.

وأضاف: "سنبذل جهودا لحل جميع المشاكل عبر الوسائل السلمية، وهذا ما نتمناه"، محذرا من لجوء جهات إلى الأنانية والانتهازية، بينما تتحرك تركيا من منطلق حُسن النية في المنطقة.

وشدد أقار على ضرورة عدم لجوء أي طرف إلى الاستفزازات والتحريضات في المنطقة.

وقال: "أودّ أن أؤكد على الجميع، بأن كل حركة استفزاز تستهدفنا لن تبقى دون رد، ومن المهم التنبه إلى هذه النقطة من أجل السلام وعلاقات حُسن الجوار".

وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده تواصل ملاحقة فلول إرهابيي منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

ولفت إلى أن الجيش التركي أنزل الأسبوع الماضي، ضربات موجعة على المنظمة الإرهابية في "عملية كبيرة" قام بها شمالي العراق.