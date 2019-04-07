الأمن التركي يعلن تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تحييد 5 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال عمليات أمنية في منطقة بستلر-دره لر، بمحافظة شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الداخلية التركية في بيان إن تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية لتحقيق الأمن الداخلي بالمنطقة، وإنه تم خلالها تحييد 5 إرهابيين والسيطرة على أسلحنهم وذخائرهم.

واضافت أن العملية الأمنية في المنطقة لا تزال متواصلة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.