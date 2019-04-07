الخطوط الجوية التركية تُسيّر أكثر من 25000 مسافر في اليوم الأول بعد الانتقال إلى مطار إسطنبول

نقلت الخطوط الجوية التركية (THY) أكثر من 25000 مسافر في اليوم الأول لها في مقرها الجديد باسطنبول، بعد الانتهاء من عملية "الانتقال الكبير" من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول المفتتح حديثا.

وقال يحيى أوستن نائب رئيس العلاقات العامة في الشركة إنه: "اعتبارا من الساعة 1:45 صباحًا ، قمنا بتوديع 10.641 ضيفًا في رحلتنا الـ 48. وبلغ عدد المسافرين القادمين نحو 14.582 في 79 رحلة. لقد تعاملنا مع 21.792 مغلفا من الأمتعة وحققنا معدل أداء بنسبة 84 ٪، يمكنني القول إننا بدأنا بداية جيدة للغاية".

وشهد عالم الطيران المدني أكبر عملية لوجستية في تاريخه مع إنهاء عملية انتقال مطار أتاتورك إلى مركزه الجديد مطار إسطنبول. وبدأت العملية، التي أطلق عليها اسم "الخطوة العظيمة"، بينما كان سكان اسطنبول يستمتعون بنومهم في الساعة الثالثة صباح الجمعة.

ووفقًا لأوستن، كانت العملية قد اكتملت بنسبة 94٪ بحلول الساعة 8 صباحًا يوم السبت.

وقامت الخطوط الجوية التركية بتوديع مطار أتاتورك مع آخر رحلة دولية إلى سنغافورة والتي غادرت يوم السبت في الساعة 2 صباحًا. وأقلعت أول طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية إلى العاصمة التركية أنقرة في الساعة 2:00 مساءً. من مقرها الجديد في مطار اسطنبول.

وفي فترة الـ 12 ساعة بين الرحلتين، تم إغلاق المطارين لأي عمليات طيران، وسيتم زيادة الرحلات الجوية في مطار إسطنبول المطار الجديد بشكل تدريجي.

في منتصف عام 2014، اكتمل إعداد خطة العمل الرئيسية للمطار، الذي يقوم أسلوبه المعماري على المخزون الثقافي لمدينة إسطنبول العريقة.

وتضم فرق التصميم في المطار أكثر من 250 معماريًا تركيًا وأجنبيًا مختصين في مجالات مختلفة، إضافة إلى ما يزيد على 500 مهندس.

وستتجه طائرات 250 شركة نقل جوي من مطار إسطنبول نحو أكثر من 350 وجهة في أرجاء العالم.

وسيكون المطار قادرًا على احتضان 2000 عملية هبوط وإقلاع في اليوم الواحد، بعد اكتمال مراحله.

- جوائز دولية

حتى قبل افتتاحه، حصد مطار إسطنبول جوائز دولية عديدة. ففي عام 2016، نال مبنى المسافرين جائزة تصميم في فئة المشاريع المستقبلية والبنى التحتية من مهرجان العمارة العالمي.

وتبلغ مساحة المبنى الرئيسي للمطار مليونا و300 ألف متر مربع، وهو بذلك الأكبر في العالم.

واستوحى مصممو سقف المبنى تصميمهم من المعماري العثماني الشهير سنان آغا (1489: 1588).

أما أبرز وأول الجوائز، فحصدها برج المراقبة، وهو من تصميم شركتي "Pininfarina" و"Aecom"، إذ حصل على جائزة "المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم"، عام 2015.

البرج مستوحى من الثقافة الإسلامية والتركية، ومن شكل زهرة التوليب التي تشتهر بها إسطنبول، وسيكون من معالم المدينة البارزة التي يمكن للمسافرين جوًا رؤيتها.