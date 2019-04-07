ضبط 950 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا

ضبطت السلطات التركية، الأحد، في ولاية أدرنة (شمال غرب)، 950 مهاجرا غير نظامي، أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان، جماعيا، بشكل غير قانوني.

ومنذ ليلة الخميس الماضي، بدأ المهاجرون التوافد على الولاية، بعد تداول أخبار مفادها أنه سيتم السماح لهم بالعبور، وهو ما جعل فرق الشرطة والدرك ترفع تأهبها في المنطقة.

ورفعت فرق الأمن عدد نقط المراقبة في مداخل المدن والقرى، والطرق، ومحطات القطار، كما راقبت أجواء المنطقة باستعمال طائرات بدون طيار (درون).

وبعد ضبط المهاجرين البالغ عددهم حوالي 950، تم تسليمهم إلى إدارة الهجرة في المنطقة.

وقال علي حسيني، مهاجر غير نظامي يحمل الجنسية الإيرانية، أنهم توجهوا إلى أدرنة، بعد انتشار معلومات على حسابات للمهاجرين في وسائل التواصل الإجتماعي، تفيد بأن الحدود ستكون مفتوحة.

وأضاف، أنهم أُبلغوا بالاجتماع في نقطة معينة، وتقديم الزهور لرجال الشرطة، وبعدها سيتم السماح لهم بالعبور، حسب قوله.

وأردف: "تبين أن ذلك مجرد كذب، الحدود مغلقة، والمنطقة ممتلئة برجال الشرطة والدرك".