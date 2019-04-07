وزير الخارجية التركي يلتقي مواطنه الحائز نوبل للكيمياء عزيز سنجار

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مواطنه عزيز سنجار، الحائز جائزة نوبل في مجال الكيمياء.

جاء ذلك في إطار زيارة يجريها تشاوش أوغلو إلى ولاية كارولاينا الشمالية، بعد حضوره اجتماعا لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي بالعاصمة واشنطن.

وتناول تشاوش أوغلو مع عالم الكيمياء سنجار، الأبحاث العلمية التي يقوم بها الأخير، وأنشطته في جامعة كارولاينا الشمالية.

وتفقد تشاوش أوغلو المختبر الذي يعمل به سنجار في جامعة كارولاينا الشمالية، وتبادل أطراف الحديث مع طلبته.

وعقب الانتهاء من لقائه مع سنجار، عقد الوزير التركي لقاءً مع طلاب الجالية التركية في الولاية المذكورة.

وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، قال تشاوش أوغلو، إن الهدف من زيارته إلى كارولاينا الشمالية، هو لقاء العالم سنجار الذي وصفه بأنه "فخر تركيا".

وأكد أن الدولة التركية تولي اهتماما كبيرا للأتراك الذين يعيشون في المهجر، وتهتم بشؤونهم.

وفيما يخص العلاقات التركية الأمريكية قال: "توصلنا إلى تفاهمات حول بعض المسائل، وهناك أمور أخرى لم نتمكن إلى الآن من حلها، لكننا نعمل على حل كافة المشاكل العالقة بيننا".