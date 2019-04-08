مرشح المعارضة التركية يستلم وثيقة رئاسة بلدية أنقرة رسمياً

تسلم منصور ياواش، مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الاثنين، وثيقة رئاسة بلدية العاصمة أنقرة والتي تخوله البدء بمهامه رسميا.

وبحسب الأناضول، فإن ياواش تسلم وثيقة رئاسة بلدية أنقرة الكبرى، من فرع اللجنة العليا للانتخابات بأنقرة، الكائن في القصر العدلي.

ورافق ياواش خلال استلامه الوثيقة، عقيلته نورشن ياواش وعدد من نواب ومسؤولي حزب الشعب الجمهوري.

ولدى مغادرته القصر العدلي، قال ياواش للصحفيين، إن سكان أنقرة اختاروه لإدارة البلدية لمدة 5 أعوام، وأنه سيعمل على جعل العاصمة التركية مكانا للرخاء والبركة.

وأوضح أنه سيعمل على إيصال أنقرة إلى مصاف عواصم الدول المتقدمة، وأنه سيحقق هذه الخطوة بالتكاتف مع جميع أهالي العاصمة.

وأردف قائلاً: "انتهت الانتخابات ونحن لا نكنّ الكراهية والخصومة لأحد، وسنحتضن جميع سكان أنقرة، وسنجعل العدالة والكفاءة عنوان خدماتنا".

يجدر بالذكر أن مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة منصور ياواش فاز بـ 50.62 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه مرشح العدالة والتنمية محمد أوزهسكي، على 47.20 بالمئة.