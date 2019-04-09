القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

اللجنة العليا للانتخابات تقرر إعادة فرز 51 صندوقاً بإسطنبول

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.04.2019 10:47
آخر تحديث في 09.04.2019 11:41
اللجنة العليا للانتخابات تقرر إعادة فرز 51 صندوقاً بإسطنبول

قال رجب أوزال، مندوب حزب العدالة والتنمية التركي لدى اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، إن اللجنة قررت إعادة فرز الأصوات في 51 صندوقا بإسطنبول، في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف أوزال، في تصريح صحفي بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت جزئيا طلب إعادة فرز الأصوات في عموم إسطنبول.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم المعارضة في مدينة إسطنبول وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طلب حزب العدالة والتنمية، لاحقا إعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات منظّمة في عملية فرز الأصوات".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تسلم منصور ياواش، مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الاثنين،...
مختارات