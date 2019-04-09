مساعد وزير الخارجية التركي يشارك في منتدى الشباب الأممي بنيويورك

أجرى مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران، خلال الساعات الأخيرة، سلسلة لقاءات ثنائية في نيويورك، على هامش مشاركته في "منتدى الشباب" الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة.

وحسب مراسل الأناضول، فإن كيران اجتمع مع دوغلاس راجان، رئيس وحدة الشباب في الأمم المتحدة، فور الانتهاء من حفل افتتاح المنتدى، الاثنين.

وتعليقا على الاجتماع، صرح كيران، في تغريدة عبر "تويتر"، بأنه تناول مع راجان سياسات حكومة بلاده تجاه الشباب.

كما التقى كيران مع رجال أعمال أتراك على مائدة العشاء، وبحث معهم الاستثمارات التي يقومون بها في الولايات المتحدة.

وزار مبنى القنصلية التركية في نيويورك، والتقى هناك مع الطبيب التركي محمد أوز، الذي يتمتع بشهرة عالمية واسعة.

وتفقد أيضا سير أعمال إنشاء البيت التركي في ميدان مانهاتن وسط نيويورك.

وعقب تفقد البيت التركي، عقد كيران اجتماعا مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ليو زنمين، وبحث معه التعاون القائم بين تركيا والأمم المتحدة.

وتتواصل فعاليات "منتدى الشباب" على مدار يومين، تحت شعار"الشباب: التمكين والشمول والتساوي".

ويسعى إلى تسهيل مشاركة الشباب بشكل هادف للخروج بتوصيات في قضايا مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتصدي لتغير المناخ، وغير ذلك من القضايا الجوهرية التي تتصدر أجندة الأمم المتحدة.