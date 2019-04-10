سفير الاتحاد الأوروبي بأنقرة: تركيا من أكثر الدول محاربة لـ "داعش"

أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، السفير كريستيان برغر، بجهود أنقرة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنها واحدة من أكبر حلفاء المجتمع الدولي في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعزا برغر سبب الأهمية الكبرى لمكافحة تركيا الإرهاب، إلى وجودها في منطقة جغرافية صعبة للغاية.

وأشار إلى استمرار تعاون وحوار أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بخصوص مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى مواصلة تركيا محاربة الإرهاب بشكل فعّال لا سيّما منظمة "بي كا كا" وتنظيم "داعش".

وقال برغر: "محاربة داعش في العراق انتهت مؤخرًا، وتركيا واحدة من أكبر حلفاء المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب. علاوة على ذلك، تستمر تركيا في محاربة منظمة بي كا كا ، المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب".

وبخصوص سوريا، أشار إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي وأنقرة حيال الملف السوري "ثابت"، وأنهما يدعمان مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف: "مصدر المشكلة في سوريا هو عدم وجود حل سياسي، والحل العسكري لن ينفع في حل المشكلة. اذا لم يتم إيجاد حل سياسي فسوف تستمر المشكلة بهذه الطريقة".

وأشار إلى وجود مشروع شامل بين الاتحاد وأنقرة حول إزالة تركيا الألغام من حدودها الشرقية.

وأضاف أنه "من المتوقع أن يتم إزالة 220 ألف لغم أرضي من الحدود الشرقية لتركيا في إطار المشروع الذي تموله الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي".