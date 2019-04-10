منظمة غير حكومية تركية تحصل على جائزة تدريب وتعليم الأطفال

صندوق جولييت جيمون للأطفال، المدعوم عالمياً، ومقره الولايات المتحدة، منح جائزة "القيادة الشجاعة" لمنظمة "غينيراندو" العاملة في غواتيمالا، والمنظمة التركية غير الحكومية "القلم الأزرق"، وذلك لجهودهما في دعم الأطفال المحرومين، وخاصة الفتيات.

"غمزة كارادغ" نائبة رئيس منظمة "القلم الأزرق"، تسلّمت الجائزة. وقالت "فيليز آيلا" المديرة العامة لمنظمة "القلم الأزرق" تعليقًا على الجائزة، إن هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لفريق المنظمة، لأنهم يعملون مع الأطفال، وخاصة الفتيات، الذين يعيشون تحت الخطر. قالت "آيلا" إن المؤسسة تهدف إلى مساعدة الأطفال على التعبير عن آرائهم وتقويتهم، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والمعرفة مع تشجيعهم على مواصلة التعليم. كما أكدت "آيلا " أن الجائزة ستحفزفريقها على العمل بجد أكبر والوصول إلى المزيد من الأطفال المحرومين.

يذكر أن جولييت جيمون، رئيسة مجلس الإدارة السابقة للصندوق العالمي للأطفال، وعضو مجلس إدارة مؤسسة "هيوليت" السابقة، وكذلك عضوة في عائلة "هيوليت"، -التي توفيت العام الماضي- كانت ملتزمة بتحسين حياة الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم وتعزيز فعالية العمل الخيري العالمي.

لأول مرة هذا العام، قرر الصندوق العالمي للأطفال تقديم جوائز جولييت جيمون للاعتراف بالمنظمات الشعبية المستحدثة في جميع أنحاء العالم، والتي تؤثر إيجابيا على الأطفال وخصوصاً الذين يعيشون في ظروف صعبة.