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الخطوط الجوية التركية تعلن تعليق رحلاتها الجوية من السودان وإليه

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.04.2019 21:33
آخر تحديث في 11.04.2019 21:42
رويترز رويترز

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الخميس، تعليق رحلاتها من السودان وإليه، عقب عزل الرئيس عمر البشير، وإغلاق المجال الجوي للبلاد.

وأوضح بيان صادر عن الشركة التركية، أنه وبسبب الأوضاع الأمنية في السودان وإغلاق مجالها الجوي، تم إلغاء رحلتي إسطنبول - الخرطوم (TK680) و(TK681) التي كان من المقرر أن تنطلقا مساء الخميس.

وأشار البيان أن الخطوط التركية ستواصل مراقبة الوضع إلى أن تعود الرحلات الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه "بن عوف" أيضا حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وحظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

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