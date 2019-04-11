"النسر التركي" يتألق في معرض "إيرو فريدريشهافين" الألماني

عرضت شركة "أكويلا وبورصة للطيران والفضاء" التركية طائرتها الجديدة "النسر التركي" في معرض "إيرو فريدريشهافين" الألماني للتعريف بها.

وانطلقت الخميس، فعاليات معرض "إيرو فريدريشهافين" الذي يعد من أكبر معارض الصناعات الجوية والفضائية في مدينة " فريدريشسهافن" (جنوب ألمانيا)، بمشاركة 750 شركة طيران من 40 دولة حول العالم.

وتعرض الشركات في المعرض أحدث المروحيات (الهليكوبتر)، والطائرات المدنية والشراعية وغيرها من المنتجات المبتكرة في مجال الطيران.

وأوضح صاحب الشركة التركية، جلال غوتشان، أن "النسر التركي" يمكنها الطيران على ارتفاع 1150 كم.

وقال: "هناك نحو 250 طائرة من طراز النسر التركي. طائرتنا فيها 4 مقاعد، وهي تتشابه مع السيارة من حيث كمية الوقود التي تصرفها، فهي تستهلك 9 لترات بنزين طبيعي لكل 100 كم، ومن الممكن أن تصل سرعتها إلى 200 كم في الساعة، وبمقدورها التحليق على ارتفاع 5 كم".

وفي فبراير/شباط الماضي، فاز تصميم طائرة "النسر التركي" بالجائزة المثالية في مسابقة ألمانية، نظمت في مدينة فرانكفورت.

و طائرة "النسر التركي"، التي صممها الأكاديمي في جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية، "هاكان غورصو"، نالت إعجاب أشهر المصممين العالميين في مسابقة "التصميم المثالي" التي تعتبر واحدة من أكثر المسابقات المرموقة في أوروبا.