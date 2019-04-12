جان كريستوف غرانج يدعو الأوروبيين للإعجاب بتجربة تركيا مع المهاجرين

التقى الكاتب الغامض الشهير جان كريستوف غرانج بمعجبيه في العاصمة التركية أنقرة خلال لقاء ترويجي لأحدث أفلامه "أرض الموتى"، الذي يعرض الآن باللغة التركية.

وخلال زيارته للمدينة، أجرى الكاتب مقابلة مع صحيفة، في جلسة توقيعه لقصته في أحد فروع مكتبة "D&R". وفي إشارة إلى أنه يصف اسطنبول دائماً بأنها المدينة التي تكثر فيها المغامرات، قال غرانج: "في تركيا، يتمتع كل فرد بحرية الدين، وقد منحت الجمهورية هذه الحرية للشعب".

واستطرد غرانج: "أنا سعيد بنجاحي في تركيا وفوجئت جداً بهذا النجاح. تركيا، بعد فرنسا، هي البلد الثانية التي نجحت فيها. أجد الشعب التركي متعاطفاً. الموقع الجغرافي لتركيا يجعلها جذابة. أعتقد أن هذه البلاد هي بوابة الشرق في آسيا، وقد أتيت على ذكر اسطنبول في أحد كتبي السابقة، وأعتقد أن جبل نمرود هو مكان مثالي، كما لفتت كابادوكيا انتباهي، أمضيت بضعة أيام في كابادوكيا مع أطفالي. تخلفت ابنتي عن المدرسة من أجل رؤية هذا المكان، فهناك منظر مدهش، ومبانٍ مذهلة وإمكانات سحرية في كابادوكيا، لكن قلة قليلة من الناس يعرفون ذلك".

تحدث الكاتب عن المهاجرين أيضاً. وأشار إلى أن قلوب الأوربيين تريد دعوة ضحايا الحروب من المدنيين إلى بلادهم، في حين أن عقولهم تقول إن ذلك غير ممكن. وقال "يجب على الأوروبيين أن يعجبوا بسياسة تركيا في استضافة المهاجرين. في الواقع، نحن أيضاً لدينا هذه الأخلاق الخيرية، مثل تركيا".

وشرح غرانج وجهة نظره حول قضية أكثر حداثة، وهي احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء"، التي قال بشأنها: "إنها حركة لا يفهمها الناس مثلي، هناك ديمقراطية في فرنسا، والمبدأ التأسيسي لهذه الجمهورية هو اختيار الرئيس. بعد أن يتم اختيار الرؤساء بما يتماشى مع أسس الديمقراطية، من الضروري السماح لهم بممارسة عملهم. المشكلة في فرنسا هي أنهم اختاروا رئيساً، لكن عندما يتخذ هذا الرئيس قراراً، فإنهم يخرجون إلى الشوارع للاعتراض عليه، وبصرف النظر عن المتظاهرين الذين يرتدون سترات صفراء، فإن الجمهور الفرنسي قد ارتكب خطأ. يحكم المتظاهرون الذين يرتدون سترات صفراء بالقول إنهم أصبحوا فقراء، لكن ليس لديهم في الواقع فكرة عن الفقر في إفريقيا والسودان، لأنهم لا يسافرون، ولا يمكنهم تقدير قيمة المساعدات الاجتماعية والاحتياطات المعمول بها في فرنسا. قد أكون قاسياً بعض الشيء، لكن الفرنسيين يعارضون دائماً الواقع. في الحياة، عليك أن تقبل من أنت. إذا كنت صاحب شركة صغيرة ولا تستطيع توسيع وظيفتك، فهذا ليس خطأ أحد، ومثل هذا ليس خطأ الرئيس إيمانويل ماكرون".

وتحدث غرانج أيضاً عن مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا والرئيس الأول وزعيم حرب الاستقلال، مؤكداً أنه أسس جمهورية علمانية حديثة ينظر إليها الأوربيين على أنها ليبرالية. وأوضح: "نحن نحب أتاتورك، لقد أنشأ جمهورية تمنح حرية الاعتقاد للشعب التركي."

وصرح الكاتب بأنه ظلّ يقرأ الكتب الكلاسيكية حتى نهاية مسيرته الأكاديمية. إنه يعتقد أن الكتّاب الجدد يجعلون الناس يشعرون بالنعاس. وهو يحب أيضاً قراءة كتابات المؤلفين الفرنسيين الذين كتبوا في نهاية القرن التاسع عشر. يعد "إميل زولا" و"غاي دي موباسانت" و"غوستاف فلوبيرت" من بين كتّابه المفضلين في هذا القرن. وقال "يمكن للكتّاب أن يقدحوا الشرر في العالم. تنقل الروايات دائماً مشاعر الناس وصراعاتهم وإلهامهم. كل هذه الأعمال الفنية تعكس ما بداخلنا. إنها تعبر عن ذلك بأفضل طريقة".

نقطة تحول في الحياة

وقال غرانج إن نقطة التحول في حياته كانت عندما بدأ إجراء المقابلات. قال: "كنت مثقفاً أسافر وأتجول. أردت أن أكون كاتباً وفناناً على حد سواء. ثم دخلت مهنة الصحافة. ​​قلبت حياتي رأساً على عقب وفتحت عقلي تماماً. لقد أدركت تلك الرحلات الكبيرة في الكتب. كنت دائماً أسأل نفسي أسئلة فنية، لقد نسيت أن هذه المواد موجودة في العالم الخارجي أثناء قيامي بالأعمال الفنية. مع الصحافة، انفتحت على العالم. لقد أدركت كيف أثرتني وأثْرَت عالمي الذاتي".

وأشار الكاتب إلى أن نقطة تحول أخرى في حياته كانت أولاده. وذكر أنه كسر هيكل الأنا الذي يرافق كيان الفنان، من أجل أطفاله. وأضاف "أهم الأشياء بالنسبة لي في نهاية اليوم، هم أولادي".

وفي إشارة إلى أنه كان يريد دائماً أن يرسم عندما كان صغيراً، قال غرانج إنه كان يودّ أن يُقدم للأشخاص الآخرين المتعة التي يشعر بها كلما رأى كتاباً فكاهياً. "أنت تصنع الفن لأنك ترغب في خلق نفس المشاعر للآخرين مرة أخرى. يعتقد الناس أننا نكتب لأننا نريد أن نقول شيئاً ما. هذا صحيح إلى حد ما، لكن الهدف الأهم هو عكس المشاعر للآخرين."