التركي رضا قايا ألب يتوج بذهبية بطولة أوروبا للمصارعة للمرة التاسعة

حقق التركي رضا قايا ألب ذهبية بطولة أوربا للمصارعة الرومانية لوزن 130 كغم منتصرا على منافسه الجورجي لاكوبي كاجايا.

وفاز قايا ألب في البطولة المقامة بالعاصمة الرومانية بوخارست، بنتيجة 3-0 ليحقق ذهبية المسابقة للمرة الثامنة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

وبهذا الرقم يكون قايا ألب أكثر تركي يحقق بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية، منتزعا الرقم القياسي من مواطنه حمزة يرلي قايا.

ولم يترك وزير الرياضة والشباب التركي محمد محرم قصاب أوغلو، المصارع التركي يخوض مباراته النهائية وحيدا، وكان من أول المهنئين له بعد الفوز في أرضية الميدان.