مسؤول أوروبي: سياسة تركيا تجاه اللاجئين لا مثيل لها وتستحق التقدير

قال مسؤول في المفوضية الأوروبية السامية للمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية (إيكو)، إن سياسة تركيا تجاه اللاجئين، الذين تستضيف 3.5 مليونا منهم، وجهودها لحل أزمتهم، تستحق كل التقدير.

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها "جان لويس دو برور"، مدير إيكو في أوروبا والشرق الأوسط، للأناضول، على هامش مشاركته في ندوة "روز-روث" الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاجتماع المشترك، السبت.

وأوضح دو برور، أن سياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها تركيا تجاه اللاجئين السوريين، لا يوجد مثيل لها.

وذكر أنه يوجد الكثير من العمل للقيام به، من أجل المساعدة في حل مشاكل اللاجئين.

من جهة أخرى، أثنى دو برور، على منظمات المجتمع المدني التركية، التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، والبالغ عددها 60 منظمة.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة، للعمل الذي تقوم به هذه المنظمات، من أجل تحسين نوعية حياة اللاجئين.

وتستضيف ولاية أنطاليا، عاصمة السياحة التركية، خلال الفترة ما بين 10-12 أبريل/ نيسان الحالي، ندوة "روز-روث" الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط.

ويشارك في الاجتماع رؤساء البعثات الأجنبية، وممثلون عسكريون، وكبار موظفي الدولة، ونواب أتراك وأجانب.