مسؤول عسكري تركي: نلعب دورا أساسياً في تدريب جيش غامبيا

قال مسؤول عسكري تركي، الجمعة، إن أنقرة تلعب دوراً أساسيا في تدريب قوات الجيش الغامبي وتزويدها بالمعدات العسكرية والدعم اللوجستي، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين الدولتين وصلت أعلى مستوياتها.

وأوضح العقيد نهاد أكتورك، الذي يشغل منصب مستشارعسكري تركي للرئيس الغامبي آداما بارو، أن "مدربين عسكريين أتراك جاؤوا إلى غامبيا بهدف تقديم خدمات تدريبية لحوالي 7 آلاف جندي غامبي في عام 2007".

ولفت الضابط التركي، في حديث للأناضول، إلى أن علاقات طويلة الأمد لاسيما في المجالين العسكري والأمني تربط غامبيا وتركيا منذ إنشاء فريق الدرك التركي الخاص بتدريب الجيش الغامبي في فبراير/ شباط 1991.

وتابع أكتورك "بعد انتهاء اتفاقية التدريب بين البلدين في 2007، بدأت القوات الغامبية تلقي تدريبات عسكرية في تركيا ومنذ ذلك الحين زار حوالي 500 جندي غامبي تركيا للتدريب".

وفي العام نفسه، عينت أنقرة عقيداً من قوات الدرك التركية كمستشار عسكري تركي للرئيس الغامبي.

وقال "أكتورك"، الذي عين أيضا مديرا للمدرسة العسكرية لتدريب القوات المسلحة الغامبية في العاصمة بانجول، إن "تركيا تشكل مثلا يحتذى به لمؤسسات غامبيا العسكرية والأمنية، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة الأخرى".

ودربت القوات التركية نحو 7 آلاف جندي غامبي في كل من بلدهم وتركيا، بحسب "أكتورك".

وبحسب المسؤول العسكري التركي تلقى العديد من هؤلاء الجنود تدريبا خاصا في المدارس العسكرية التركية وأكاديمية الدرك وخفر السواحل ومدرسة قوات الكوماندوز وأكاديمية الشرطة وغيرها من المؤسسات التركية.

وتبرعت تركيا خلال 2019 الجاري بعتاد عسكري للجيش الغامبي البالغ تعداده 8 آلاف جندي، بحسب الضابط التركي.

وأضاف "اكتورك" أن هذه التبرعات شملت 5 آلاف بدلة عسكرية، 6 آلاف زوج من الأحذية القتالية، ألف و359 خرطوشة و حزام، 5 آلاف قارورة مياه، 50 خيمة تتسع الواحدة لخمسة رجال، 50 قطعة من الخيم التي تتسع لـ 20 شخص، وعدد من المعدات العسكرية.

ونوّه الضابط التركي بأن "300 موظف في الجيش وسلك الشرطة الغامبين وبعض القطاعات العامة و الخاصة الأخرى، حصل على تعليم عال في الجامعات التركية مع إتقان عالي للغة التركية".

وأشار "أكتورك" إلى أن "تركيا ستكثف دعمها لقوات الأمن الغامبية في مجال التدريب والدعم اللوجستي من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية والعملياتية".