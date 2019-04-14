مانيسا التركية.. بدء جني "اللؤلؤ الأحمر" في عاصمة الكرز

جنى المزارعون الدفعة الأولى من محصول فاكهة الكرز، بالموسم الجديد، في قضاء شهزاده لر، بولاية مانيسا غربي تركيا.

ومع بزوغ أشعة الشمس، يتوجه المنتجون إلى حقول الكرز في قرية "صنجاقلي بوزكوي" التي تشتهر بكونها موطن الكرز الأبكر نموا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وبعد قطاف محصول الكرز، بكل عناية، يجري نقله إلى مركز البيع، في ساحة القرية.

وفي حديث مع الأناضول، قال المنتج، متين قويونجو، إن حجم الحصاد الأول بلغ 15 كيلوغراما.

وأوضح أنه جرى بيع الكيلوغرام الواحد، بسعر ترواح بين 100-150 ليرة تركية (الدولار يعادل 5.7 ليرات) العام المنصرم في بداية الموسم.

وتوقع أن يرواح السعر مطلع الموسم الحالي، بين 250- 300 ليرة، وانخفاض الأسعار مع زيادة العرض.

وينتج قضاء شهزاده لر، 50 ألف طن من الكرز، سنويا، في المتوسط، على مساحة 30 ألف دونم، ويصدر الجزء الأكبر منه.