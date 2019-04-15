الجيش التركي يرد على مصدر إطلاق نار في عفرين من طرف "ي ب ك" الإرهابي

أطلقت عناصر منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية المتمركزة في مدينة "تل رفعت" صاروخا موجهاً على نقطة للجيش التركي في محيط مدينة عفرين شمالي سوريا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأفادت وكالة الأناضول أن الصاروخ استهدف مجموعة من جنود الجيش التركي في منطقة كيمار، وأصاب آلية حفر تابعة للجيش، دون وقوع خسائر في الأرواح بين جنوده.

وقام الجيش التركي بالرد على مصدر إطلاق الصاروخ بقصف مدفعي مركز، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر المنظمة الإرهابية بحسب ما أفادت مصادر محلية.

ومنذ فبراير/ شباط 2016، يسيطر "ي ب ك"، على تل رفعت، ويتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر والمدنيين بشتى أنواع الأسلحة.

وباتت تل رفعت مركزا للمنظمة الإرهابية شمالي سوريا بعد طردها من مدينة عفرين، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية "غصن الزيتون"، بعد احتلال المنظمة للمدينة لأكثر من 6 سنوات.