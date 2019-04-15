الداخلية التركية تضبط نحو 5 أطنان من مسحوق الماريغوانا في عملية بالمياه الدولية

ضبطت قوات تابعة للأمن التركي أكثر من 5 أطنان من مسحوق الماريغوانا، خلال عملية بالمياه الدولية هي الأكبر من نوعها في تاريخ الداخلية التركية.

وأفاد بيان صادر عن إدارة مكافحة المخدرات بالداخلية التركية أن العملية أُطلقت بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة بإزمير بعد تلقيها معلومات تفيد بأن كميات كبيرة من المخدرات سيتم تهريبها إلى تركيا عبر البحر.

وبناء على المعلومات الصادرة بدأت شعبة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن إزمير عمليات المراقبة والتتبع التي استمرت قرابة أربعة أشهر. وتوصلت فرق المراقبة إلى أن سفينة باسم "برفين أوفولري" تحمل العلم التركي تم تحميلها بالمخدرات من دول إفريقية مثل موريتانيا والسنغال ليتم تهريبها إلى تركيا عبر البحر المتوسط. كما تمكنت من تحديد هوية عدد من المهربين.

وبالتنسيق مع قوات الدرك وخفر السواحل التركية تم إطلاق العملية التي أُطلق عليها "عملية الاتحاد" في المياه الدولية قرب السواحل الليبية. وتم ضبط السفينة التي كانت تحمل نحو 5 أطنان من مسحوق الماريغوانا المخدرة والقبض على 13 شخصاً. وتم اقتياد السفينة برفقة سفن حربية تركية إلى ولاية إزمير غربي البلاد.