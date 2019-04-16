"أرباش" يواصل زياراته مصابي وأسر ضحايا مجزرة نيوزيلندا

واصل رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، الثلاثاء، زيارة مصابي وأسر ضحايا مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

وأفادت الشؤون الدينية التركية أن أرباش التقى مجموعة من المصابين وذوي ضحايا المجزرة، حيث أعرب عن مواساته لهم وتمنياته بالشفاء للجرحى.

كما شدد خلال اللقاء أن الأتراك شعروا بآلام ضحايا الاعتداء الإرهابي رغم البعد بين البلدين.

واختتم أرباش زيارته إلى نيوزيلندا، وتوجه إلى "ملبورن" الأسترالية (جنوب شرق)، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع ممثلي الجمعيات التركية الإسلامية في المدينة.

والاثنين، استهل أرباش زيارته إلى نيوزيلندا بلقاء رئيسة بلدية كرايست تشيرش، ليان دالزيل، وزيارة مستشفى يعالج فيه عدد من المصابين، قبل زيارة المسجدين.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم.

وصوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.