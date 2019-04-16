أردوغان يعرب عن ثقته بإمكانية رفع حجم التبادل التجاري مع بيلاروسيا إلى 1.5 مليار دولار

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بامكانية رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده وبيلاروسيا إلى 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عقب لقائهما الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح أن الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، والثقافية، في اللقاء الثنائي مع نظيره، وفي اجتماع وفدي البلدين.

وأوضح أردوغان أنه جرى وضع هدف مليار دولار، في التبادل التجاري، بين البلدين، عام 2016، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

وأفاد أن الجانبين اتفقا خلال المباحثات على ضرورة الارتقاء أكثر بالعلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف " هدفنا الجديد حاليا 1.5 مليار دولار، فتركيا وبيلاروسيا تمتلكان في الواقع الامكانيات لتحقيق ذلك".

كما أعرب أردوغان عن شكره لبيلاروسيا، على خلفية مكافحتها لأنشطة منظمة غولن الإرهابية، التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا عام 2016.

وأوضح أن بيلاروسيا وقفت إلى جانب تركيا، ولم تتردد في الاقدام على الخطوات اللازمة، وحلت الجمعيات ذات الصلة بمنظمة غولن.

وقبيل المؤتمر الصحفي وقع مسؤولو البلدان، بحضور الزعيمين، 6 اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.