الخطوط التركية تدشن خطاً جديداً يربط بين مدينتي إسطنبول ومراكش

هبطت أمس الاثنين في مدينة مراكش المغربية أولى رحلات الخطوط الجوية التركية المباشرة التي ستربط بين مدينتي إسطنبول ومراكش.

وكانت الخطوط الجوية التركية أعلنت عن إضافة خط جديد إلى رحلاتها يربط بين مطار إسطنبول الجديد ومدينة مراكش في وسط المغرب.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشركة، أنه مع افتتاح الخط الجديد ارتفع عدد وجهاتها العالمية إلى 308 وجهات.

وهبطت الطائرة وسط مراسم احتفالية، بحضور السفير التركي لدى المغرب أحمد إيدن دوغان، وعمدة مدينة مراكش محمد بلقايد، ومدير المركز الثقافي التركي بالرباط، أنصار فرات، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية المغربية والتركية.

وقال السفير التركي في تصريح للأناضول، إن "هذه الخطوة تأتي من أجل تعزيز العلاقات الأخوية والودية التي تربط الشعبين التركي والمغربي".



وأضاف، أن "عراقة مدينة مراكش التاريخية، وكونها واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، دفعت الخطوط الجوية التركية إلى التنبه إلى أهميتها وربطها بخط مباشر مع مطار إسطنبول".



وتابع: "هذه الخطوة تشكل فرصة للانفتاح أكثر على هذه المدينة، وعلى الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها مراكش، كما أنها ستساهم أيضا في تطوير العلاقة بين البلدين والانفتاح على الثقافة المغربية".

ويعتبر هذا الخط ثاني خط جوي مباشر بين تركيا والمغرب بعد خط الدار البيضاء إسطنبول، الذي دشن عام 2005.

وأعانت الخطوط التركية أنها ستجري 5 رحلات مباشرة أسبوعيا إلى "مطار مراكش المنارة الدولي" وبالعكس.

وتزامنًا مع ذلك، افتتحت الخطوط الجوية التركية مقرًا جديدًا بمدينة مراكش، يعتبر الثاني في البلاد بعد مقر الدار البيضاء.