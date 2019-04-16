رفضت المحكمة الباكستانية العليا، الثلاثاء، طعناً قدمه تنظيم "غولن" الإرهابي على قرار صدر نهاية العام الماضي بتسليم مدارس مرتبطة بالتنظيم لوقف المعارف التركي.

ونظرj في الطعن -الذي قدمه التنظيم الشهر الماضي- هيئة قضائية مؤلفة من 3 قضاة هم شيخ عظمت سعيد، وإيجاز أحسن، ومقبول باقر.

وقال محمد سهيل ساجد، المحامي الذي رفع الدعوى ضد المدراس المرتبطة بالتنظيم الإرهابي العام الماضي، للأناضول: "اليوم رفضت المحكمة الباكستانية العليا الموقرة الطعن الذي قدمه التنظيم على قرار المحكمة ذاتها الصادر في 2018".

كما أبقت المحكمة على قرارها اعتبار "غولن" منظمة إرهابية.

يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلبت المحكمة العليا الباكستانية من حكومة البلاد تصنيف "غولن" منظمة إرهابية، وحظر المدارس التابعة لها في البلاد.

كما أمرت المحكمة العليا بنقل "الأصول المنقولة وغير المنقولة" والمدارس والكليات ومراكز التعليم وغيرها من الكيانات المماثلة التابعة للتنظيم لإدارة وقف المعارف التركي.

وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أكمل وقف المعارف التركي استلام جميع المدارس العائدة لمنظمة "غولن" الإرهابية في عموم باكستان.

وجاء استلام وقف المعارف لمدارس "غولن" بموجب قرار المحكمة العليا الباكستانية التي أدرجت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة "غولن" ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب المحاولة، أعلنت تركيا عن إنشاء مؤسسة "المعارف"، وأسندت إليها مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج.