وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأمريكي آخر التطورات في سوريا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان؛ التطورات في سوريا، وقضايا أمنية إقليمية.

جاء ذلك في لقاء جمعهما، الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، بالعاصمة واشنطن.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن الجانبين بحثا أيضًا العلاقات الثنائية والتعاون في الصناعات الدفاعية.

وأضاف البيان أن أقار نقل إلى شانهان وجهات نظر أنقرة ومطالبها بشأن المنطقة الآمنة المقرر إنشاؤها شمالي سوريا، وصفقة شراء منظومة إس-400 الروسية، والمقاتلة F-35 الأمريكية، إضافة إلى التطورات في شرق البحر المتوسط.

وتابع أن الجانبين أكدا أهمية التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة لتحقيق استقرار وأمن البلدين، والمنطقة والعالم.