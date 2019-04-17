عبر الأراضي التركية.. بدء الضخ التجريبي في القسم الثاني من خط تاناب لنقل الغاز

أعلنت شركة تاناب الأذربيجانية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بدء الضخ التجريبي في القسم الثاني من المشروع، عبر الأراضي التركية، اعتبارا من 15 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان، أن القسم الأول من المشروع دخل حيز الاستخدام في يونيو/ حزيران العام الماضي، وبدأت عملية ضخ الغاز الطبيعي عبره إلى تركيا.

وأضاف البيان أن القسم الثاني من المشروع، يمتد من ولاية أسكي شهير في وسط تركيا، إلى أدرنة التي تقع في أقصى غرب البلاد.

وسيستمر الضخ التجريبي حتى أواخر يونيو/ حزيران القادم، لتبدأ بعدها عمليات ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وسيصل إجمالي طول خط أنابيب تاناب إلى 1.850 كيلومترا بعد إنجازه بالكامل، وسينقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

على أن تخصص 6 مليارات متر مكعب من هذه الكمية لتلبية احتياجات تركيا، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا.