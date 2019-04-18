الجيش التركي ينهي تدريبات الكتيبة الأولى من الجيش الصومالي

أنهت الكتيبة الأولى من قوات المشاة التابعة للجيش الصومالي، تدريباتها للمهام الخاصة في ولاية إسبارطة غربي تركيا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس، على موقع "تويتر"، أن الكتيبة الأولى من قوات المشاة الصومالية أنهت تدريباتها بالمهام الخاصة، والتي تهدف إلى تأسيس جيش قوي قادر على صون حدود البلاد وتوفير الأمن للمواطنين.

وأضاف البيان، أن الكتيبة الثانية من قوات المشاة وصلت الخميس، لمركز تدريب القوات الخاصة في ولاية إسبرطة بهدف التدريب ذاته.

وتواجه قوات صومالية وإفريقية منذ سنوات، حركة "الشباب" المسلحة الإرهابية التي تسببت هجماتها المتكررة في البلاد بوقوع 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير / كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر / تشرين الأول 2017، بحسب إحصاء للأمم المتحدة.