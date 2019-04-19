أردوغان يهنئ المواطنين اليهود في تركيا بعيد الفصح

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، المواطنين اليهود في تركيا وفي سائر دول العالم، بعيد الفصح اليهودي.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة عيد الفصح اليهودي (بيساح)، وفق بيان صدر عن رئاسة الاتصالات في الرئاسة التركية.

وأشار أردوغان في رسالته إلى أن عيد بيساح يعد أحد أبرز الأعياد الدينية لدى المعتقد اليهودي.

وأوضح أردوغان أن البنية الاجتماعية للشعب التركي قائمة على السلام واحترام جميع المعتقدات، وتمثل الأساس الذي لا يهتز لوحدة وتضامن البلاد، عبر المتانة التي اكتسبتها بالحب والاحترام المتبادلين.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لممارسة جميع فئات شعبها، لدياناتها وعاداتها وتقاليدها بحرّية.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي مساء الجمعة، ويستمر أسبوعا.