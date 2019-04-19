القبض على مهاجرين غير نظاميين بعضهم أتى ماشياً من الحدود الإيرانية

صرحت السلطات التركية أن قوات الأمن ألقت القبض على 148 مهاجر غير نظامي خلال الأسبوعين الأخيرين وذلك في ولاية "عثمانية" جنوبي البلاد، بينهم من جاء من إيران سيرا على أقدامهم.

وذكرت مصادر أمنية تركية، الجمعة، أن حركة تهريب البشر ارتفعت في عثمانية في الآونة الأخيرة، مؤكدة إلقاء القبض على 95 مهاجرا اليوم يحملون جنسية أفغانستان وباكستان.

وأوضحت أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 148 مهاجرا بينهم 120 أفغانيا، و23 باكستانيا، و5 يحملون جنسية غامبيا.

وأضافت المصادر أنه بعد التحقيق مع المهاجرين، تبيّن للشرطة التركية أن المهاجرين الغامبيين وصلوا إلى عثمانية قادمين من إيران سيرا على أقدامهم، وهو ما يعني أنهم مشوا مسافة 1000 كم على الأقل.

فيما قال المهاجرون الآخرون إن مهربين أخذوا من كل واحد 500 دولار، مقابل نقلهم من الحدود الإيرانية إلى العاصمة التركية أنقرة، غير أن المهربين وكعادتهم خدعوا المهاجرين وأوهموهم أن عثمانية هي أنقرة.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة نقلت المهاجرين إلى إدارة الهجرة في عثمانية، بعد إكمال الإجراءات القانونية بحقهم.