أقار: نشر اليونان أسلحة على جزر غير عسكرية مخالف للمعاهدات الدولية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن نشر اليونان أسلحة على جزر غير عسكرية مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية، وإنه ينتظر من أثينا اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال إجابة أقار عن أسئلة الأناضول حول التطورات الأخيرة في بحري إيجة والمتوسط، وذلك عقب اجتماع قيادات القوات المسلحة التركية في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

وأضاف: "ينبغي وقف الانتهاكات التي تخالف المعاهدات وتتعارض مع مفهوم الصداقة وحسن الجوار. أنتظر من صديقي العزيز نظيري اليوناني اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص وببقية القضايا بشكل صادق وبناء وفي إطار علاقاتنا الجيدة".

وأكد الوزير التركي على أن بلاده تحترم دائما المعاهدات الدولية قائلا: "نقف إلى جانب علاقات مبنية على حسن الجوار. وننتظر من جميع جيراننا التصرف بالشكل نفسه".

ودعا أقار للحفاظ على الصفة غير العسكرية للجزر المذكورة، مشددا على أنه "ينبغي للجميع أن يعلم بأن تركيا عازمة على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القوانين الدولية".