وزير الدفاع التركي يؤكد أن "بي كا كا" الإرهابية على وشك الانتهاء

قال وزير الدفاع خلوصي أقار، السبت، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية "على وشك الانتهاء، وهجومها على قاعدة عسكرية تركية في النصف من شعبان، يظهر مدى غدرها وسفالتها".

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة أجراها إلى قيادة فرقة المشاة الثالثة، بولاية هكاري على الحدود التركية مع العراق، برفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وأضاف أقار أن الهجوم الإرهابي الذي شنته المنظمة الإرهابية على القاعدة التركية على الحدود مع العراق، ماهو إلا هجمة شنيعة "لن تثني عزيمتنا وجيشنا سيوفي بواجباته بعزم وتصميم".

وحول الشهداء من أفراد الجيش التركي، قال أقار: "هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن ورفعته سيبقون على الدوام شعلة مضيئة تنير تاريخ أمتنا المجيد".

كما تمنى أقار في كلمته الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مشيرًا إلى أن إيثار أفراد الجيش التركي الذي يتزامن تاريخ تأسيسه مع إشعاعات النور الأولى لتاريخ البشرية، حمى أمن وسلامة هذا الوطن وحافظ على وحدته أرضًا وشعبَا، وسيواصل التقدم بخطى واثقة حتى تطهير المنطقة من رجس الإرهاب.

وأجرى أقار، اليوم، برفقة رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، زيارة إلى الوحدات العسكرية على الحدود مع العراق.

وتلقى إحاطة حول عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة والاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية مع إرهابيين على الحدود التركية العراقية.

كما شارك أقار وقادة الجيش، في مراسم تأبين الجنود الأتراك الذين استشهدوا خلال الاشتباكات، والتي جرى تنظيمها في مطار "صلاح الدين الأيوبي" بقضاء "يوكساك أوفا" في هكاري.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جنديين وإصابة 7 آخرين في الاشتباكات، قبل أن تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

يجدر بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى شمالي العراق.