4 شهداء للجيش التركي في اشتباكات مع إرهابيين على الحدود العراقية

أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد شهداء الجيش خلال اشتباكات مع مجموعات إرهابية على الحدود مع العراق إلى 4.

وذكرت الوزارة في بيان، صباح السبت، أن قوة من الجيش التركي اشتبكت، الجمعة، مع مجموعات إرهابية على الحدود التركية مع العراق.

وأشار البيان أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 4 شهداء و6 مصابين، مشيرة إلى أن اثنين من الشهداء فارقا الحياة في المستشفى بعد نقلهما إليه.

ولفت البيان إلى أن القوات التركية تواصل العمليات العسكرية في المنطقة مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي مكثف ضد المجموعات الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددًا كبيرًا من القرى شمالي العراق.