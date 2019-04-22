"درع الشراكة" تجمع تركيا وباكستان وأوزبكستان في مناورات مشتركة

انطلقت في أوزبكستان، الاثنين، مناورات "درع الشراكة-2019" العسكرية المشتركة مع تركيا وباكستان، وسط مراسم رسمية.

وذكر مراسل الأناضول أن المناورات العسكرية تنظم في ولاية "جيزك" الأوزبكية، وتستمر لغاية 26 أبريل/ نيسان الجاري، بمشاركة عناصر من القوات المسلحة للبلدان الثلاثة.

وشارك في المراسم نائب رئيس الأركان العامة الأوزبكي، شُهرات إكراموف، والملحق العسكري بالسفارة التركية لدى طشقند، العقيد مصطفى بال أوغلو، والملحق العسكري الباكستاني لدى سفارة طشقند، عمران عارف، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وفي كلمة له خلال المراسم، أشار إكراموف إلى أن التدريبات المشتركة تعد مؤشرا للتعاون العسكري الآخذ بالتطور بين الدول الثلاث.

وأوضح أن بلاده تستضيف للمرة الأولى مناورات عسكرية مشتركة بين 3 دول.

من جانبه، أشار بال أوغلو إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تحارب بشكل متزامن، 3 منظمات إرهابية تتمثل بـ "بي كا كا" و"داعش"، و"غولن".

وأكد أن القوات المسلحة التركية تجري للمرة الأولى مناورات عسكرية مشتركة ثلاثية مع أوزبكستان وباكستان.

وفي المقابل، أشار الملحق العسكري الباكستاني، عارف، إلى إيلاء بلاده أهمية كبرى لإجراء مناورات مشتركة والتعاون مع الدولتين الشقيقتين تركيا وأوزبكستان.