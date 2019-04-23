تركيا تحتفل بعيد الطفولة والسيادة الوطنية

تحتفل تركيا، اليوم الثلاثاء، بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، بفعاليات متنوعة في عموم البلاد، والبعثات الخارجية.

وصباح اليوم، أقيمت مراسم أمام النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في البرلمان، بمناسبة الذكرى الـ 99، لافتتاح مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) وعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

ووضع كل من رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب، ووزير التعليم ضيا سلجوق إكليلاً من الزهور على النصب، وتم الوقوف دقيقة صمت، ثم عُزف النشيد الوطني.

وشارك في المراسم، نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي، ووزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق، ووزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين.

ويوافق "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا الـ 23 أبريل/نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتتح مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

وتشهد المدن التركية فعاليات مختلفة بهذه المناسبة، كما يحتفل بها الأتراك خارج تركيا لا سيما في جمهورية شمال قبرص التركية.

جدير بالذكر أن مؤسس الجمهورية أتاتورك أهدى عيد السيادة الوطنية لأطفال العالم، لذلك تحول اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".