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طائرت تركية تدمر مواقع لـ "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.04.2019 19:32
آخر تحديث في 23.04.2019 21:14
(أرشيفية) (أرشيفية)

تمكن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية في غارات على شمال العراق.

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وأفادت الوزارة أن سلاح الجو دمر مرابض أسلحة ومخابئ ومخازن ذخيرة تابعة للمنظمة الانفصالية "بي كا كا" في منطقة "هاكروك" شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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