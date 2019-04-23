يوم الطفل في تركيا.. ترفيه وتطلع للمستقبل

تحتفل تركيا بعيد السيادة الوطنية ويوم الطفل في 23 أبريل من كل عام، وهي مناسبة مميزة كرست منذ قرن تقريباً للاحتفال بالأطفال، حيث يلتقي الأطفال والناشئة من جميع أنحاء العالم مع أقرانهم الأتراك ويمرحون معاً في جو بهيج.

23 أبريل هو تاريخ افتتاح الجمعية الوطنية التركية الكبرى، أول برلمان للجمهورية الناشئة آنذاك، ولكن بالنسبة للأطفال، فإن لهذا اليوم معنى آخر تماماً. إنه يوم الطفل، المناسبة الفريدة من نوعها، حيث يجتمع أطفال تركيا والأطفال من جميع أنحاء العالم في سلسلة من الأنشطة الترفيهية. جو احتفالي ينطلق بالفعل بهذه المناسبة، إذ بدأت احتفالات الأطفال منذ يوم الاثنين، بانطلاق المهرجانات المتخصصة في فعاليات الأطفال، كذلك قامت الشركات بتقديم خصومات على الألعاب وغيرها من المنتجات المتعلقة بالأطفال تكريماً لهذا اليوم، الذي تحول إلى حدث يستمر أسبوعاً على مدار السنوات. أما المدارس الابتدائية في جميع أنحاء البلاد فقد نظّمت احتفالات مع التلاميذ الذين راحوا يؤدون المسرحيات والرقصات، بينما يحصل الآباء في هذا اليوم، على نصف يوم عطلة.

من المتوقع أن تتوج الاحتفالات في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وكان حوالي 800 طفل من 40 بلداً، قد وصلوا في وقت سابق إلى سامسون، المدينة الشمالية التي تستضيف الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الأطفال، الذي نظمته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية. وقام الأطفال، الذين استضافتهم عائلات في المدينة، بأداء الرقصات الشعبية، ولعبوا مع أقرانهم الأتراك خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن يزوروا المجمع الرئاسي اليوم من أجل برنامج خاص بهذه المناسبة.

الرئيس رجب طيب أردوغان، بعث برسالة خاصة بيوم الطفل، قال فيها إنهم يعملون من أجل أن يعيش الأطفال في بلد أقوى وأكثر ثراءاً واستقراراً. وجاء في رسالة أردوغان: "يوم 23 أبريل هو يوم نحتفل فيه يداً بيد مع أطفال العالم، وهو أجمل مناسبة لإظهار القيمة التي تمنحها أمتنا للأطفال. نولي الأطفال تقديراً كبيراً، ورغبتنا الأكبر هي أن نترك لهم مستقبلاً مشرقاً".

يوم الطفل هو أيضاً مناسبة للأطفال لتولي المناصب التي يشغلها البالغون. يوم الاثنين، ترك العديد من رؤساء البلديات والمحافظين، وكذلك رؤساء الشرطة والقادة العسكريون وغيرهم من كبار المسؤولين، مقاعدهم للأطفال ليوم واحد. أعطى الأطفال الأوامر بشكل رمزي، أثناء جلوسهم في المكاتب العليا، مثل "الدخول المجاني لجميع الأطفال إلى حديقة الحيوان"، كما أمرت فتاة شابة تولت أمر حاكم ولاية قيصري بوسط البلاد. وكذلك قام الرئيس والوزراء ورئيس البرلمان وغيرهم من كبار المسؤولين بتسليم مقاعدهم للأطفال في احتفالات اليوم.

وأقيمت فعاليات مميزة في حي "إسينلار" في إسطنبول بمناسبة يوم الطفل. حيث التقى حوالي 85 طفلاً من تركيا وإندونيسيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والسودان وباكستان وأذربيجان وألبانيا وفلسطين وأفغانستان معاً في مهرجان "خبز السلام" وقاموا بصنع الخبز بالدقيق الذي أحضروه من بلدانهم.