أقار وتشاوش أوغلو وقادة الجيش يؤكدون الحزم في صون حقوق تركيا ومصالحها

قالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الذي جمع وزيري الدفاع والخارجية وقيادات الجيش التركي، شدد على الحزم بخصوص الحفاظ على حقوق ومصالح تركيا.

وأضافت الدفاع التركية في بيان لها، أن العاصمة التركية أنقرة، شهدت اليوم الأربعاء انعقاد اجتماع جمع وزيري الدفاع خلوصي أقار والخارجية مولود تشاوش أوغلو ووفدين من الوزارتين إضافة إلى قيادات القوات المسلحة التركية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الاجتماع بحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في بحري إيجه والمتوسط، وكذلك المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في سوريا، مشددًا على الحزم بخصوص الحفاظ على حقوق تركيا ومصالحها.

وحضر الاجتماع إضافة إلى أقار وتشاوش أوغلو، كل من رئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية الأميرال عدنان اوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوجك آقيوز، ونائب وزير الدفاع يونس أمره قره عثمان أوغلو، ونائبا وزير الخارجية سادات أونال وياوز سليم قيران وكبار الموظفين بالوزارتين.