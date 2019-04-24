اكتشاف نمر بالغ وأشباله الثلاثة بالقرب في ديار بكر

أفاد رعاة من قرية قرة بودك في مقاطعة تشينار إنهم رأوا نمرًا (Leopard) بالغاً بعد يوم من اكتشاف 3 أشبال، أثناء رعي أغنامهم.

وقد أرسلت الإدارة العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية فرقًا إلى المنطقة بعد تلقي تقارير عن مشاهدة الحيوانات. وفيما لم يجد الفريق أي نوع من الفهود، أكد أن الحيوانات الموجودة في الصور التي التقطها القرويون كانت بالفعل أشبال نمر.

وقال المسؤولون إنهم سيأتون لاحقًا إلى المنطقة مرة أخرى لمزيد من عمليات التفتيش.

في عام 2013 ، ادعى راعي من قرية أخرى في مقاطعة تشينار أنه تعرض للهجوم من قبل النمر قبل أن يقتله رجل ببندقية.

ووفقا لبحث أجري عام 2005 ، كانت تركيا موطنًا لأقل من خمسة نمور فارسية، علماً أن موطنها الطبيعي يقع في الغالب في شمال إيران والمناطق المجاورة