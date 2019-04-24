"العقرب 2".. أول مدرعة كهربائية تركية بكفاءة عالية

أنتجت شركة "أوتوكار" إحدى شركات قطاع الصناعات الدفاعية التركية المصنعة للمدرعات، أول مدرعة كهربائية تركية أطلقت عليها اسم "العقرب 2".

وعقد سردار غورغتش، المدير العام لـ"أوتوكار"، مؤتمرا صحفيا، للتعريف بالمدرعة "العقرب 2".

وأشار إلى أنه سيجري عرض "العقرب 2" للمرة الأولى في النسخة الـ 14 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية، الذي ينظم بين 30 أبريل/ نيسان الجاري، و3 مايو/ أيار المقبل في إسطنبول..

وبين غورغتش أن "أوتوكار" الرائدة في مجال الأنظمة البرية، ستحمل الصناعات الدفاعية إلى أبعاد مختلفة عبر إنتاجها الجيل الجديد من "العقرب 2".

وعن ميزات المدرعة، أوضح أنها تتميز بسرعتها العالية وصوتها المنخفض مقارنة بالمركبات التقليدية، فضلا عن امتلاكها محركا كهربائيا يجعلها قادرة على تلبية مطالب الجيوش في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المدرعة "تستجيب بأفضل طريقة للأداء التكتيكي المتوقع، لا سيما الكفاءة في استهلاك الوقود، والحركة، والدعم اللوجستي المتكامل".

وتابع: "هدفنا جعل العقرب 2 واحدة من المنتجات الرائدة في مجال صادرات التكنولوجيا التركية".

وأضاف: "قمنا بتصميمه بشكل يتناسب مع مجموعات الطاقة البديلة، فهي مجهزة بمحرك كهربائي ومزودة ببطاريات متقدمة. سيتم عرضه خلال الدورة الـ 14 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية، كأول مدرعة كهربائية في تركيا".

واختتم بالقول: "المدرعة ستكسبنا خبرة في تطبيق تكنولوجيا المركبات الكهربائية على مثيلاتها العسكرية، وستشكل الخطوة الأولى في مجال المركبات الكهربائية والهجينة والذاتية".