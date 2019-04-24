تشاووش أوغلو يؤكد وقوف تركيا بجانب سريلانكا في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وقوف بلاده إلى جانب سريلانكا، في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في تدوينة لتشاوش أوغلو على دفتر العزاء في السفارة السريلانكية بالعاصمة أنقرة، خلال زيارته لها الأربعاء.

وأوضح تشاوش أوغلو، أن الشعب التركي أدان الهجمات الإرهابية التي وقعت في سريلانكا، وتضامن مع الشعب السريلانكي.

وتابع قائلا: "ندين مجددا بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في سريلانكا، ونقدم العزاء للحكومة السريلانكية وذوي الضحايا".

وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية أودت بحياة أكثر من 300 مدنيا، وأدت إلى إصابة المئات، وأن اثنين من الضحايا من المواطنين الاتراك.

ونشرت السفارة السريلانكية تدوينة تشاوش أوغلو على موقعها الالكتروني، وشكرت الوزير والشعب التركي على التضامن مع سريلانكا في هذه المحنة.

والأربعاء، أعلنت الشرطة السريلانكية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في البلاد، من 321 إلى 359 قتيلا.

والأحد الماضي، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن هجمات سريلانكا الدامية.