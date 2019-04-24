روسيا تبدي استعدادها توريد مقاتلات حربية لتركيا بديلا عن إف-35

أعلنت روسيا استعدادها لإجراء مشاورات مع تركيا من أجل توريد مقاتلات عسكرية روسية لها كبديل عن مقاتلات إف-35.

وقال ألكسندر ميخاييف، المدير العام لشركة "روسوبورون أكسبورت" المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية، في تصريح للصحفيين، الأربعاء، "إذا طلب الجانب التركي منا إجراء مشاورات، فسوف نكون على استعداد للتشاور في نطاق إمكانياتنا وبالمشاركة مع الشركة الروسية المتحدة للطائرات".

وحول موعد تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسي "إس -400" إلى تركيا، أشار ميخاييف إلى أن التسليم سيبدأ في تموز/ يوليو المقبل.

وأضاف أنهم يواصلون العمل من أجل تصنيع محلي لمنظومة إس -400 بين روسيا وتركيا وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين، بعد أن اتخذوا قراراً في هذا الشأن.

وفي وقت سابق الشهر الجاري أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أنه إذا لم تستطع بلاده الحصول على مقاتلات "إف-35"، فإنها ستلبي احتياجاتها في هذا المجال من طرف آخر، إلى حين صناعة مقاتلاتها بنفسها.

تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ "إس-400" الروسية ستشكّل خطرًا على أنظمة الناتو باعتبار تركيا عضو فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكانت تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة "إس -400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.